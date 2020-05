Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Meloni aderisca a mio esposto su Cina”

Agenpress. “Ho appreso con soddisfazione ed apprezzamento che, nel corso della trasmissione televisiva “Fuori dal Coro”, Giorgia Meloni ha ricordato che la comunità internazionale ha intrapreso azioni di accertamento della verità e risarcitorie nei riguardi della Cina ed ha invitato il governo italiano a fare altrettanto.

Ricordo alla Presidente Meloni che il sottoscritto ha da tempo presentato esposto denuncia sullo stesso tema alla Procura di Roma e inviato esposto al Tribunale dell’ Aja, esposto visionabile sul sito di www.unionecristiana.com.

Pertanto in nome della coerenza invito Giorgia Meloni a prendere visione dell’ esposto e condividerlo aderendovi. Altresì chiedo a Giorgia Meloni se non ravvisi la necessità di un governo ombra delle opposizioni per avanzare proposte concrete”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.