Napoli. Sesso in cambio di esami, sospeso il prof. Angelo Scala, docente diritto processuale civile

Agenpress – Il professore Angelo Scala, docente di diritto processuale civile dell’Università Federico II di Napoli, è stato sospeso per 9 mesi dalla professione dal giudice con l’accusa di falso e induzione indebita: avrebbe chiesto prestazioni ad allievi in cambio della promozione all’esame.

L’inchiesta è condotta dai pm Henry John Woodcock e Francesco Raffaele che con il procuratore Giovanni Melillo ha coordinato le indagini della guardia di finanza. In questi mesi sono stati ascoltati in Procura numerosi studenti.

I pm avevano chiesto il carcere, poi gli arresti domiciliari in considerazione dell’emergenza coronavirus. Il gip ha optato per l’interdizione dalla professione. Dopo una prima perquisizione, il docente si è dimesso dall’Ateneo e ha chiesto di essere interrogato. Alla presenza del suo difensore, ha respinto categoricamente l’accusa di aver barattato la sua funzione. Ora potrà impugnare la misura interdittiva davanti al giudice.

In passato il professore era stato difensore di Diego Armando Maradona in uno dei procedimenti intentati dalla Agenzia delle Entrate contro il campione argentino per il recupero di imposte non pagate. Le accuse a carico di Scala spaziano dall’induzione indebita alla corruzione al falso. Secondo gli inquirenti, il docente avrebbe agevolato alcuni studenti e studentesse, in qualche caso attestando falsamente il superamento di esami mai svolti, dietro prestazioni sessuali. Alcune delle quali sarebbero state filmate da una telecamera nascosta nell’ufficio dell’università dove Scala riceveva gli studenti.