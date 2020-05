Silvia Romano atterrata a Ciampino. Sarà ascoltata nella caserma Ros a Roma

Agenpress – Silvia Romano è scesa dalla scaletta dell’aereo, indossando una veste islamica verde. Indossa anche una mascherina anti-coronavirus. Ada attenderla i genitori, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La ragazza ha salutato con la mano.

Sarà ascoltata nella caserma dei Ros a Roma, L’atto istruttorio, che si svolgerà nel pomeriggio, sarà svolto dal pm della Procura di Roma, Sergio Colaiocco e dagli ufficiali dell’antiterrorismo del Raggruppamento operativo dell’Arma che in questi mesi hanno svolto le indagini. Gli inquirenti ricostruiranno con la cooperante italiana le varie fasi del sequestro.

Un lungo applauso durato circa 5 minuti e campane in festa hanno accolto alle 14 in punto a Milano l’arrivo a Ciampino. Al rintocco delle campane della chiesa in fondo alla via Casoretto, dove la giovane abita con la mamma, i vicini di casa si sono affacciati ai balconi, hanno battuto le mani per diversi minuti per il flash-mob organizzato per il suo rientro in Italia. Anche in strada alcuni abitanti del quartiere hanno applaudito con gioia alla sua liberazione. Ai balconi sono stati appesi dei palloncini e diversi striscioni. All’ingresso del condominio diversi cartelli con scritto: “bentornata a casa Silvia”, e anche “le brigate volontarie per l’emergenza salutano Silvia”.