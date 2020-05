Prezzi: Istat, inflazione ad aprile zero su anno

Agenpress. Secondo i dati di aprile resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione registra una variazione nulla su base annua.

“E’ solo un’illusione ottica che l’inflazione sia zero. Un effetto dovuto al lockdown. Infatti, dal punto di vista delle tasche dei consumatori, i ribassi come quelli dei carburanti non producono alcuna conseguenza, per via del blocco degli spostamenti, mentre la stangata del carrello della spesa, che aumenta di due volte e mezzo rispetto a marzo, da 1% a 2,5%, pesa sul portafoglio di tutti gli italiani e della casalinga di Voghera in particolare” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Insomma, l’inflazione è zero, ma gli italiani non se ne sono accorti, dato che le uniche spese che hanno potuto continuare a fare, quelle alimentari e dei beni per la cura della casa e della persona hanno avuto rialzi assurdi, motivati solo da vere e proprie speculazioni, sulle quali non per niente sta indagando l’Antitrust” prosegue Dona.

“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, il carrello della spesa a +2,5% significa avere un aumento del costo della vita, per i soli acquisti di tutti i giorni, di 226 euro su base annua, 213 euro per gli alimentari, passati da +1,1% di marzo a +2,8% di aprile. Per una coppia con 1 figlio, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia, il rialzo è di 199 euro per le compere quotidiane, 187 euro per il cibo, per una famiglia media sono, rispettivamente, 165 e 155 euro. Per un pensionato con più di 65 anni, sono 104 euro per le spese obbligate del carrello della spesa e 99 euro per i beni alimentari” conclude Dona.

Tabella: spesa aggiuntiva annua per tipologia familiare e principali divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Istat Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Single con più di 65 anni Inflazione annua di aprile Prodotti alimentari e bevande analcoliche 155,13 213,31 186,85 99,19 2,8 Bevande alcoliche e tabacchi 12,85 16,32 15,56 5,44 2,3 Abbigliamento e calzature 12,84 21,44 18,17 4,52 0,9 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -158,00 -171,10 -172,41 -124,22 -4,2 Mobili, articoli e servizi per la casa 10,36 13,62 11,60 8,83 0,8 Servizi sanitari e spese per la salute 8,69 9,63 9,47 7,55 0,6 Trasporti -87,72 -139,70 -123,56 -21,84 -2,5 Comunicazioni -25,32 -35,39 -30,69 -15,17 -3,4 Ricreazione, spettacoli e cultura -1,53 -2,41 -1,98 -0,65 -0,1 Istruzione -2,30 -6,57 -3,36 0,00 -1,2 Servizi ricettivi e di ristorazione 15,64 23,97 21,25 4,89 1 Altri beni e servizi 30,93 43,24 39,58 15,32 1,4 TOTALE RINCARO ANNUO (*) -28 -14 -30 -16 0 Rincaro prodotti ALTA FREQUENZA (*) 115 163 138 73 0,8 Rincaro CARRELLO DELLA SPESA (*) 165 226 199 104 2,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

(*) Totali arrotondati