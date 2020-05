Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Oltre 100 Paesi aderenti OMS invocano indagine internazionale su pandemia”

Agenpress. “Oltre 100 Paesi aderenti alla OMS invocano un’ indagine internazionale in merito alla pandemia partendo dalle proposte di Ue ed Australia. Nella risoluzione si chiede che si faccia: ” Al più presto un processo di valutazione per esaminare le misure sanitarie adottate dall’ OMS in risposta alla pandemia ed anche per determinare in che modo è stata contagiata la popolazione”.

E’ un primo significativo passo internazionale sulla via della chiarificazione. Chi scrive non ha idee preconcette sulle responsabilità, ma da tempo invoca che in tutte le sedi se ne parli senza rendite di posizione o idee a priori. Per questo motivo, il sottoscritto ha inoltrato già da molto tempo, prima esposto- denuncia alla Procura di Roma e dopo, anche alla Corte Internazionale di Giustizia, al Segretario Generale dell’O.N.U. e All’ Organizzazione Mondiale della Sanità. La OMS a questo punto operi con le dovute indipendenza ed onestà”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.