Fase 2, Mollicone (Fdi): “Assistenti civici idea bislacca”

Agenpress. “Questo governo sugli assistenti civici procede a vista, in maniera improvvisata – dice il responsabile Cultura di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone, nel corso della trasmissione “Agorà” – come ha detto Giorgia Meloni, è una situazione ridicola.

Ricordano i guardiani della rivoluzione. Esiste già il mondo del volontariato, che ha donato molto nel corso dell’emergenza, i ragazzi del Servizio Civile, tantissime associazioni. Questa è solo un’idea del ministro Boccia per far notare la sua esistenza nel governo.”