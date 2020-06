Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Attenzione alla disperazione crescente”

Agenpress. “A Lecce, un pizzaiolo ridotto in miseria dalla pandemia, non sapendo come dar da mangiare a moglie e figli, ha tentato una rapina. Non essendo un professionista del crimine, è stato arrestato. Episodi del genere non possono trovare giustificazione e vanno puniti.

Tuttavia sono il sintomo di un disagio sociale ed economico che cresce e tende ad aumentare con le scadenze in arrivo e la mancanza di liquidità. La grande stampa banalizza e bolla come estrema destra fenomeni di recente costituzione, come i Gilet Arancione ed altri. Non ne sposo la causa, tuttavia limitarsi alla irrisione da salotto snob , peggio ancora bollarli di fascisti, è rozzo.

Una politica responsabile, che manca sia al governo che all’opposizione, nella confusione più totale, in luogo di etichettare, tragga le conclusioni e lavori. Di questo passo è possibile un aumento dei reati contro il patrimonio da povertà: occhio, preveniamo derive da America Latina e fatti inconsulti da crescente disperazione. “.

