Ferrari Luce, Calenda: “Elkann è molto provinciale. Vuole essere come Steve Jobs ma è solo un ragazzino viziato”

AgenPress. “John Elkann è molto provinciale”. Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo a L’Attimo Fuggente, programma condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio, criticando la visione industriale del presidente di Stellantis.

“Enzo Ferrari viveva a Modena e non era un provinciale. Ha fatto macchine amate da tutto il mondo. Provinciale non è quello che non viaggia, è quello che non ha la capacità di immaginare oltre quello che c’è e che va per mode”, sostiene Calenda.

Secondo il leader di Azione, Elkann “non immagina l’equivalente del salto di design dell’iPhone per le macchine, ma semplicemente prende l’iPhone e ne fa fare una macchina. E quello è un atteggiamento provinciale. È il contrario di chi vuole ridisegnare la macchina del futuro. Lo devi fare partendo dal design di una macchina, non perché vuoi far finta di essere Steve Jobs. Mi risulta che glielo abbiano detto in tutti i modi, ma lui è un ragazzino viziato”.

Calenda attacca quindi il progetto della “Ferrari Luce”: “Non piace a nessuno. Non c’è niente di innovativo, è una follia. È sparito il rombo del motore, sembra un Dyson, un frigorifero. Costa 600mila euro ed è lunga 5 metri e mezzo, praticamente è un gommone”.