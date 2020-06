Mollicone (FdI): “Anniversario di Tienanmen ci ricorda metodi liberticidi della Cina comunista. Cina dica la verità sul massacro”

Agenpress. “L’anniversario di Piazza Tienanmen ci ricorda i metodi liberticidi e brutali che la Cina comunista utilizza per reprimere il dissenso, come avviene oggi in Tibet, Xinjiang e Hong Kong. Tienanmen è stato un massacro di civili, di cui ancora non abbiamo contezza. La Cina squarci il velo di omertà su Tienanmen denunciato dagli Stati Uniti e dai dissidenti per la libertà. E’ ora della verità storica.

A 31 anni dalla protesta di piazza Tienanmen, non dimentichiamo le migliaia di persone scese in strada spinte da quel sogno di libertà di espressione che ancora oggi viene censurato dalla Cina comunista nel silenzio generale. Se nel 1989, la Cina utilizzava metodi militari ora si affida ad un uso massiccio della tecnologia, in esperimenti sociali tramite l’utilizzo di droni, sistemi di videosorveglianza e meccanismi di credito sociale.”

Così il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, componente dell’unione interparlamentare Italia-Stati Uniti.