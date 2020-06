Caos Toghe. Cicchitto (ReL). Il Dominus è il PM e i suoi rapporti con polizia e stampa

Agenpress – “Dall’intervista al Riformista di Palamara esce confermata con una visione che proviene dall’interno il quadro che avevamo dei rapporti di potere all’interno della magistratura. Il Dominus e’ il PM che al di là’ dell’obbligatorietà dell’azione penale di fatto sceglie su cosa concentrare l’attenzione e sceglie anche quale reparto usare della polizia giudiziaria. Avendo questo retroterra e’ anche dominus nel rapporto con alla stampa e con i cronisti giudiziari. Di conseguenza anche se numericamente i pm sono meno dei magistrati giudicanti i primi controllano la Anm e poi il Csm.

Di conseguenza e’ decisiva la separazione delle carriere. E’ molto preoccupante però che su questo nodo l’on. Verini responsabile della Giustizia per il Pd abbia già detto di No. E’ la conferma che larga parte del PD continua ad essere subalterna, per non dire peggio, delle procure e dei pubblici ministeri.

E’ assolutamente ridicolo quello che ha sostenuto Verini. E cioè che la separazione delle carriere provocherebbe la subalternità della magistratura alla politica. E’ vero che in Francia la pubblica accusa dipende dal governo, ma nessuno costringe l’Italia a imitare la Francia su questa scelta. Si tratta di un alibi da parte di chi grazie ai pm ha evitato conseguenze giudiziarie in molte situazioni locali e nei comportamenti delle cooperative rosse.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).