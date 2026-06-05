Avvocati intercettati nel carcere di Perugia, Nordio dispone accertamenti

AgenPress. In un clima di reciproca collaborazione, dopo l’incontro con l’Unione delle Camere Penali Italiane e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso delle intercettazioni tra avvocati e clienti nel carcere di Perugia – Capanne, si comunica quanto segue.

Il Guardasigilli ha ascoltato con attenzione la questione rappresentata e ha disposto, a fronte di tale grave, ipotizzata violazione della riservatezza dei colloqui difensivi, l’effettuazione da parte dell’Ispettorato Generale di tutti gli accertamenti necessari a chiarire la vicenda, e di formulare conseguenti proposte.

Nell’incontro si sono inoltre affrontati i principali temi inerenti alle riforme della giustizia e le prospettive di azione riformatrice nella fase conclusiva della legislatura.

La delegazione delle Camere Penali, ricevuta dal Ministro e dal Capo di Gabinetto, Antonio Mura, era composta dal Presidente Francesco Petrelli, dalla Vicepresidente Giulia Boccassi, dal Segretario Rinaldo Romanelli e dalla Tesoriera Laura Antonelli.