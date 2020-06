L’ Avvocato Luca Di Carlo denuncia i vaccini di Bill Gates

AgenPress. Luca Di Carlo, l’avvocato per i diritti umani, denuncia i vaccini Bill Gates alla Corte Penale Internazionale: “umani ed animali sono sperimentati e uccisi dal business del crimine politico farmaceutico mondiale”.

Di Carlo fa richiesta anche di un tribunale speciale internazionale che giudichi sui crimini e sulle conseguenti responsabilità nel business farmaceutico da Bill Gates al circuito dell’OMS. Già Robert F. Kennedy Junior, nipote del Presidente J.F. Kennedy e figlio del fratello Robert, ha denunciato la campagna vaccinale globale di Bill Gates, contro i business economici. Di seguito la denuncia di Robert F. Kennedy Junior su Children’s Health Defense.

I vaccini, per Bill Gates, sono un business filantropico strategico che alimenta la sua innumerevole serie di altre attività legate ai vaccini, tra cui l’ambizione di dominare attraverso la Microsoft l’industria globale di identificativi vaccinali digitali, e che gli conferisce un potere dittatoriale sulla politica sanitaria globale. L’ex dirigente economico di Nelson Mandela, il Professor Patrick Bond, ha definito le pratiche filantropiche di Gates “spietate ed immorali“.

Nel 2010, Gates ha messo a disposizione dell’OMS $ 10 miliardi affermando: “Dobbiamo fare in modo che questo sia il decennio dei vaccini.”

Durante la campagna MenAfriVac di Gates del 2002 nell’Africa sub-sahariana, gli operatori di Gates hanno vaccinato forzatamente migliaia di bambini africani contro la meningite. Circa 50 dei 500 bambini vaccinati ha sviluppato paralisi.

I media sudafricani hanno dichiarato: “le case farmaceutiche ci considerano cavie da laboratorio”.

Nel 2014, l’Associazione Medici Cattolici del Kenya ha accusato l’OMS di sterilizzare chimicamente contro la loro volontà milioni di donne keniote con una campagna vaccinale “antitetanica”. Laboratori indipendenti hanno rinvenuto agenti sterilizzanti in ciascuno dei vaccini testati. Accuse simili sono state mosse dalla Tanzania, dal Nicaragua, dal Messico e dalle Filippine.

Uno studio del 2017 (Morgensen et al. 2017) ha dimostrato che il famoso vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare (DTP) dell’OMS continua ad uccidere più bambini africani di quanti non ne uccida la stessa malattia che intende prevenire.

Le bambine vaccinate hanno un tasso di mortalità 5 volte superiore rispetto a quello dei bambini non vaccinati. L’OMS ha rifiutato di ritirare il letale vaccino, che continua ad infliggere a milioni di bambini africani ogni anno.

In tutto il mondo, esperti di salute pubblica accusano Gates di dirottare fondi dell’OMS dai progetti che hanno dimostrato di prevenire realmente le malattie infettive, quali acqua pulita, igiene, nutrizione e sviluppo economico.

La Gates Foundation spende in queste aree solo circa 650 milioni dei suoi 5 miliardi di dollari di budget. Dicono che devia le risorse dell’agenzia al servizio della sua personale filosofia secondo la quale la salute si ottiene solo con una puntura.

Oltre a usare la sua filantropia per controllare OMS, UNICEF, Gavi e PATH, Gates finanzia compagnie farmaceutiche private che producono vaccini e ha fatto una donazione di 50 milioni di dollari a 12 società farmaceutiche per accelerare lo sviluppo di un vaccino per il coronavirus. Nelle sue recenti apparizioni sui media, Gates si dimostra fiducioso del fatto che la crisi Covid-19 gli darà l’opportunità di imporre i suoi programmi vaccinali obbligatori anche sui bambini americani.

Gates promettendo di combattere la poliomielite, con la sua quota di 450 milioni su un capitale di 1,2 miliardi di dollari, Gates ha preso il controllo del National Technical Advisory Group of Imunizatione (NTAGI) Indiano e ha imposto un esteso piano di vaccini antipolio attraverso programmi di immunizzazione successivi per tutti i bambini sotto i 5 anni.

Ma nel 2017, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ammesso che la diffusione mondiale della poliomielite è prevalentemente causata dal ceppo vaccinale.

DI conseguenza nello stesso anno l’india ha abolito il regime vaccinale di Gates rifiutando i suoi programmi vaccinali. Il tassi di paralisi da poliomielite sono subito diminuiti.

I medici indiani hanno dato la colpa alla campagna di immunizzazione di Gates per la devastante epidemia di paralisi flaccida acuta non-polio (NPAFP) che ha reso paralitici 496.000 bambini tra il 2000 e il 2017.

La violenza dell’epidemia più devastanti sono legate ai vaccini più devastante è avvenute in Congo, nelle Filippine e in Afghanistan sono tutte legate ai vaccini. Nel 2018, il 70% dei casi globali di poliomielite sono stati causati dai vaccini.

Nel 2014, la Fondazione Gates ha finanziato dei test di laboratorio per vaccini sperimentali per l’HPV, sviluppati da GSK e Merck, su 23.000 ragazze in remote province rurali indiane.

Circa 1.200 di loro hanno riportato gravi effetti collaterali, tra cui malattie autoimmuni e infertilità. Sette ragazze sono morte.

Dalle indagini del governo indiano è emerso che i ricercatori finanziati da Gates hanno commesso “gravissime violazioni etiche, pressioni sulle vulnerabili ragazze dei villaggi perché aderissero alla sperimentazione, prepotenze verso i genitori, moduli per il consenso falsificati, e rifiuto di cure mediche alle ragazze danneggiate. Il caso è attualmente all’esame della Corte Suprema indiana”.