Mirabelli (PD), Salvini non sa di cosa parla, offende milanesi orgogliosi della loro metropoli

AgenPress. “Leggo che Salvini oggi a Milano ha spiegato che il suo obiettivo è quello di battere il PD dopo troppi anni di immobilismo della città. Il Segretario della Lega è legittimo voglia battere il PD anche se forse i milanesi vorrebbero conoscere idee e proposte per la città invece che leggere delle ansie da prestazione di Salvini.

Ma sostenere che la città che in questi anni più si è trasformata ed è diventata più bella e più attrattiva e internazionale, sia immobile e triste non solo dimostra che Salvini non sa di cosa parla, anche quando si occupa della città in cui ogni tanto abita, ma offende tanti milanesi che sono orgogliosi della loro Metropoli. Non tutto è risolto e sappiamo che molto va ancora fatto per migliorare le periferie ma non è raccontando una Milano immobile che si potrà fare”.

Così il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, commenta su Facebook le dichiarazioni di Salvini.