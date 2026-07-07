Regione Lazio, Bertucci (FDI): “In Commissione Bilancio approvata proposta di legge su equo compenso”

AgenPress. “Era un mio obiettivo fin dall’inizio del mio mandato, e ringrazio per prima cosa l’Assessore allo Sviluppo Economico e Vicepresidente della Giunta Regionale Roberta Angelilli per aver presentato la proposta di legge regionale 202/2025, che aggiorna la legge regionale 6/2019 in relazione alle disposizioni della legge nazionale 49/2023, opera del Ministro del Lavoro Marina Calderone.

L’approvazione da parte della Commissione Bilancio nella seduta odierna è un ulteriore ed importante passo affinché diventi legge il prima possibile: ora il passaggio in Commissione Lavoro prima dell’invio in Consiglio per la discussione generale. Ed ancora una prova di come questa amministrazione regionale sia vicina ai professionisti e di come dia dignità al lavoro di tutti ed in tutte le sue forme.

E’ una legge di civiltà: la normativa nazionale afferma infatti il principio secondo cui l’equo compenso rappresenta il riconoscimento di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali previsti per gli specifici ordini professionali: lavorare per aggiornare la nostra legge regionale sul tema, e riuscire a farlo entro il termine del nostro primo mandato, è per me orgoglio ma anche responsabilità”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.