Ponte Genova, Casanova (Lega), grillini prendono in giro elettori per salvare poltrone

AgenPress. “Dopo due anni di battage grillino contro i Benetton, il Governo annuncia di voler affidare la gestione del nuovo ponte di Genova ad Autostrade per l’Italia, e quindi a Benetton.

Incredibile le chiacchiere con cui i grillini sono riusciti ad infarcire la loro falsa propaganda; incredibile quanto siano riusciti a prendere in giro cittadini ed elettori pur di mostrarsi “duri e puri” e rimanere attaccati alla poltrona. Ma il re è ormai nudo. Hanno tradito così tante volte chi ha dato loro fiducia che non si capisce ancora con che volto si possano presentare a loro. Non bastasse, infatti, hanno anche deciso di prorogare di altri due anni tutte le concessioni aeroportuali e quindi anche quella di Aeroporti di Roma, che i Benetton manterrebbero fino al 2046.

Ci sarebbe da ridere se non fosse che parliamo di gente che, purtroppo, questo Paese lo governa e che su questa faccenda ha cavalcato il dolore di decine di famiglie. Un bagno di vergogna e dimissioni immediate sarebbero d’obbligo”.

Così in una nota l’europarlamentare della Lega Massimo Casanova, componente della Commissione Trasporti UE.