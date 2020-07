Spagna. Conte, è in gioco il mercato unico, senza una risposta forte lo distruggeremmo.

AgenPress – “Dobbiamo osare, non possiamo indugiare. Qui è in gioco il mercato unico, senza una risposta forte e coordinata Ue lo distruggeremmo. Ecco perché l’Europa deve agire unita e dobbiamo finalizzare il pacchetto di risposte già entro la fine di questo mese”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Madrid con Pedro Sanchez. “La risposta deve essere europea, forte e di comune interesse”.

“La tragica esperienza del coronavirus ha unito ancora di più i nostri Paesi, ha rafforzato la nostra convinzione che bisogna lavorare in sintonia“. “Saremo uniti da quelle immagini del dolore – ha aggiunto -, delle bare e dei familiari delle vittime. La sofferenza non deve impedirci di affrontare con coraggio la sfida che abbiamo davanti. Ecco perché non possiamo permetterci di indugiare, di essere troppo prudenti, di osare. Serve una risposta europea forte”.

“Questa è la seconda tappa di questo tour nelle capitali europee prima del Consiglio Ue. La tragica esperienza del coronavirus ha unito ancora di più i nostri Paesi, ha rafforzato la nostra convinzione che bisogna lavorare in sintonia”, ha aggiunto esprimendo il proprio “cordoglio” per tutte le vittime del Covid-19. “Non possiamo indietreggiare rispetto alla proposta della commissione Ue. La sua proposta non è quella che forse in astratto avremmo preferito ma siamo consapevoli che occorre una buona dose di realismo.

“Se qualcuno esprime dei distinguo questo è legittimo ma ciò non significa che vada raggiunto un compromesso tra 27, significa elaborare una risposta che non serve a nessuno. L’ue deve esprimere una decisione politica elevata. E sono convinto che questo assunto dovrà essere condiviso da tutti”.