Dl Rilancio, Pastorino (Leu): Bene approvazione Odg per recupero Iva su dpi

AgenPress. “È importante che sia stato approvato l’ordine del giorno al decreto Rilancio per recuperare l’Iva, dall’inizio della pandemia, sui dispositivi di protezione individuale.

Avevamo già presentato un emendamento da inserire nel provvedimento, ma non è stato convertito per mancanza di copertura finanziaria. Mi auguro che possa essere trovata con il prossimo scostamento di bilancio e quindi con il primo provvedimento utile”.

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Il testo – aggiunge Pastorino – prevede di adottare, in virtù della ratio alla base di un articolo del decreto Rilancio, le misure necessarie per introdurre un credito di imposta. L’obiettivo è quello di consentire il recupero dell’Iva, non detraibile, per i suddetti beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il riferimento è alle mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale, acquistati nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020, giorno della dichiarazione dello stato di emergenza, e il 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto”.