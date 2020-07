Ponte Genova, Daniela Santanchè (Fd’I): Un governo di fandonie e prese in giro, basta, gli italiani sono stanchi

AgenPress. “Il Movimento 5 Stelle, da quando si è insediato al governo, non ha fatto altro che raccontare fandonie agli italiani. Il Ponte è stato ricostruito dopo la tragedia del 15 Agosto, ben 43 morti.

All’epoca il Ministro Toninelli disse “Mai più ci sarà autostrade per l’Italia”, ma fu una sua dichiarazione, un suo personalissimo progetto, per fortuna il Ponte è stato ricostruito grazie ai commissari, Bucci, Toti, ma non ancora collaudato. Quando sento alcuni esponenti della Maggioranza nascondersi dietro la frase “Ma è solo un anno che governiamo”, si, è vero, un anno perso in chiacchiere e passarelle, gli italiani non hanno tempo perdere, e non hanno più voglia di star dietro ai loro capricci, alle varie contraddizioni che hanno dimostrato più volte.

Questo governo in sostanza non ha fatto altro che prendere in giro i cittadini, raccontando favole. Io mi chiedo che fine abbia fatto la dignità? Non credo sappiano cosa sia, perché se lo sapessero avrebbero già fatto le valigie.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).