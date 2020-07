Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Revoca concessioni autostrade, no a ideologismi”

AgenPress. “Sia nel governo, che nella politica, è aspro il dibattito sulla revoca delle concessioni autostradali e si sono formati due partiti contrapposti e combattuti da furore. Entrambi sono schierati in modo ideologico e non si basano su valutazioni concrete, di costi benefici e soprattutto di fattibilità giuridica della revoca.

Prima di adottare qualsivoglia decisione si esamini con attenzione eventuali inadempimenti contrattuali e solo all’ esito si prendano ragionate determinazioni. Una politica seria e responsabile opera per il bene comune in questa maniera e non guarda ai problemi sulla base di schemi ideologici preconcetti”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.