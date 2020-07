Giorgio Mulé (Fi): “Proroga non richiesta”

AgenPress. Mulé (Fi): “Proroga non richiesta” ​”Il ‘bis’ non richiesto che il premier Conte vuole concedere agli italiani sulla proroga dello stato di emergenza porta dritto allo svilimento dei poteri e del ruolo del Parlamento: non si tratta più di condivisione o di rapporti normali tra maggioranza e opposizione, in questo caso ne va della qualità della democrazia stessa, già sfregiata dalle recenti forzature dei Dpcm e delle limitazioni delle libertà costituzionali decise unilateralmente da palazzo Chigi”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé.