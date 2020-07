‘Gente de fogna’, Meloni: “E’ chiarissimo il disprezzo di Grillo per i romani”

AgenPress. Non è chiaro se il sonetto che Grillo ha dedicato alla Raggi sia una esortazione a non ricandidarsi come sindaco o un invito ad andare avanti. Temo che non lo sappia nemmeno lui.

Quello che invece è chiarissimo è il disprezzo di Grillo per i romani. Espressioni come “gente de fogna” sono inaccettabili e mi auguro che il sindaco della Capitale prenda le distanze e pretenda le scuse.