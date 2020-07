Migranti. Bernini (FI). Totale fallimento del governo, tace sull’emergenza nel Sud

AgenPress – “Siamo di fronte al totale fallimento della politica sull’immigrazione: l’Italia non è infatti in grado di convincere i Paesi nordafricani a frenare le partenze, ed è lasciata totalmente sola dall’Europa nonostante gli sbandierati ma purtroppo inesistenti successi diplomatici sui ricollocamenti negli altri Paesi”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. “Il governo sta per prorogare lo stato d’emergenza nazionale, ma non può continuare a tacere sull’emergenza in corso nelle regioni del sud, dove l’arrivo di centinaia di migranti sta mettendo a dura prova sia le autorità regionali che le forze di polizia, esposte in prima linea e prive di un’adeguata protezione sanitaria. Se non intende ascoltare l’opposizione, il governo raccolga almeno l’sos che stanno lanciando anche sindaci di sinistra, ormai impossibilitati a gestire una situazione sanitaria sempre più complicata a causa dei migranti positivi al Covid. Forse qualcuno è pronto a far ripartire il business dell’accoglienza mentre l’Italia sta attraversando la crisi più grave dal dopoguerra?”.