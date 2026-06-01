Sen. Scilipoti Isgrò Domenico: “Formare la classe dirigente di domani. Alta preparazione, alto impegno: a luglio in Sicilia il seminario di Unione Cristiana”

AgenPress. La politica come servizio, metodo e responsabilità. Con questo obiettivo Unione Cristiana, presieduta dal sen. Scilipoti Isgrò Domenico, organizza un seminario di alta formazione che si terrà in Sicilia nel primo fine settimana di luglio.

L’iniziativa è rivolta a chi sceglie l’impegno pubblico con consapevolezza e vuole dotarsi degli strumenti necessari per un’azione politica seria e competente. Il programma si articola su quattro argomenti strutturanti che uniscono visione, metodo e responsabilità:

Costituzione, Istituzioni e Bilanciamento dei Poteri

I meccanismi della democrazia rappresentativa, il ruolo di Parlamento, Governo, Magistratura e autonomie locali. Focus pratico su come si fa e si disfa una legge, sui limiti del potere e sul valore della responsabilità istituzionale.

Economia Politica e Finanza Pubblica

Debito, spesa, entrate, PNRR, Europa e vincoli di bilancio. Come si costruisce una manovra seria, se ne valutano le conseguenze e la si spiega ai cittadini. Al centro: i dati, non gli slogan.

Geopolitica e Sicurezza Nazionale

Il posizionamento dell’Italia nel Mediterraneo, il ruolo nella NATO e nell’UE, le relazioni transatlantiche, energia, migrazioni e cyber security. Per comprendere gli interessi nazionali e assumere decisioni di lungo periodo.

Comunicazione Politica e Leadership Etica

Argomentare, negoziare, parlare in pubblico, gestire media e social senza populismo. Con un richiamo costante a integrità, conflitto di interessi ed esempio personale: la politica come servizio, non carriera.

“Formare oggi significa dare al Paese una classe dirigente preparata per le sfide di domani”.

Lo dichiara il presidente di Unione Cristiana Sen. Scilipoti Isgrò Domenico.