Bonus Inps, Sandri (Dc): “Non sarebbe successo nella prima repubblica”

AgenPress. “Difenderemo sempre il primato della politica e ci opporremo sempre e comun que alla riduzione del numero dei parlamentari. La politica non è né demagogia né populismo. Detto questo, non possiamo che provare sdegno per il comportamento immorale dei parlamentari che hanno voluto intascare, durante l’immane pandemia del coronavirus, anche il bonus Inps partita Iva da 600 euro.

Non è questione di norma scritta male, è questione di coscienza ed etica del bene comune che non appartiene all’attuale rappresentanza parlamentare. Nella prima repubblica non sarebbe mai accaduto”.

Lo dichiara, in una nota, il segretario nazionale della Democrazia cristiana, Angelo Sandri.