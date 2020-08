Coronavirus. Esperto Harvard. I bambini diffondono facilmente il virus come il raffreddore

AgenPress – “I bambini di età compresa tra zero e cinque anni possono essere” altamente contagiosi per altre persone. Si scopre che hanno mille volte più virus nel naso di quanto sia necessario infettarli, quindi sono molto, molto contagiosi “, ha detto William Haseltine, un ex professore alla Harvard Medical School durante un’intervista lunedì sulla CNN.

“Ci sono tutte le ragioni per sospettare che questo virus, anche se può ucciderti, si comporta praticamente come un virus del raffreddore, in termini di trasmissione. Chi guida il raffreddore? I bambini guidano il raffreddore”, ha detto Haseltine, noto per il suo lavoro pionieristico sull’HIV / AIDS e genoma umano.

“E questo è vero per quasi tutte le malattie respiratorie, compresi i raffreddori e compresi i raffreddori causati dai coronavirus. E questo è uno di quei cugini”, ha aggiunto Haseltine. “Usa anche lo stesso recettore nei passaggi nasali di uno dei virus del raffreddore. Sembra che sia un virus del raffreddore che uccide anche”.