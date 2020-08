Salvini. Migranti in fuga e sindaci minacciati. Romanzo criminale o governo criminale?

AgenPress – “Porti spalancati, clandestini che fuggono dalla quarantena, agenti contagiati, hotspot di Lampedusa al collasso. “Stiamo preparando una denuncia al governo per FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ED EPIDEMIA. Basta, non se ne può più! Solo ieri 350 sbarchi. Centro di Lampedusa al collasso con più di 1.400 clandestini (invece dei 200 previsti). Decine di infetti, decine di fuggiti, vergognose minacce e pressioni ai sindaci di Trapani (Pd) e Augusta (M5S) per far sbarcare i clandestini dalla nave quarantena. Romanzo criminale o governo criminale?”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.