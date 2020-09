Bollettino meteo di domani 6 settembre 2020

AgenPress – AL NORD. Nubi sparse e schiarite al mattino ma con locali piogge solo sulle Alpi orientali. Instabilità in aumento al pomeriggio sui rilievi alpini con temporali localmente intensi. Fenomeni in estensione tra la sera e la notte anche alla Pianura Padana.

AL CENTRO. Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli che si presenteranno sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Tempo asciutto anche nelle ore serali e notturne ma con qualche addensamento in più in arrivo dal Tirreno.

AL SUD E SULLE ISOLE. Nubi sparse al mattino sulle Isole Maggiori ma senza fenomeni di rilievo associati, ampie schiarite altrove. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera salvo la possibilità di isolate piogge sulla Sicilia.

Temperature minime stabili o in aumento, massime in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud.

centrometeoitaliano.it