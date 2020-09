Elezioni Comunali. Gabbarini (Candidato Sindaco Genzano): “Non ci si improvvisa amministratore e sindaco di una città”

AgenPress. Sono cinque i candidati nella corsa a Sindaco di Genzano di Roma il prossimo 20 e 21 settembre. Dopo la disastrosa fine dell’esperienza amministrativa del Movimento 5 Stelle, alla guida del Comune di Genzano si sfidano, Pierluigi Rosatelli, candidato del centrodestra, Carlo Zoccolotti che è appoggiato dal PD e da 4 liste, Walter Ippoliti per il M5S, l’ex sindaco Flavio Gabbarini che è appoggiato da 3 liste civiche e Roberto Borri per il Partito Comunista Italiano.

L’unico con un bagaglio di esperienza della macchina amministrativa è Flavio Gabbarini ed è proprio su questo che la sua discesa in campo sembrerebbe essere vincente.

L’esperienza amministrativa di Daniele Lorenzon è terminata prima della fine naturale del mandato per i dissidi tra il sindaco e la sua giunta da una parte e il gruppo consiliare, le cui dimissioni in maggioranza hanno portato alla sfiducia lo scorso anno del sindaco.

Non ripetiamo gli stessi errori – dichiara Gabbarini – “Non ci si improvvisa amministratore e sindaco di una città. Mi metto di nuovo in gioco insieme ad una squadra di uomini e donne motivati e liberi. Facciamo ripartire Genzano”.

“Stiamo ancora pagando – continua Gabbarini – gli errori dovuti all’incompetenza e all’improvvisazione amministrativa. Questa volta non possiamo permetterci di sbagliare. Bisogna votare con la testa e non con il cuore. Bisogna votare senza condizionamenti partitocratici. Noi siamo l’unica lista che non prenderà ordini dalle direzione dei partiti. Dubito che le altre liste possano fare altrettanto. Noi siamo liberi di decidere e da questa libertà siamo in grado di costruire un dialogo continuo e permanente con i cittadini. Con questa libertà di movimento, riusciremo a raccogliere informazioni, conoscenze ed esperienze provenienti da tutto ciò che si muove nel nostro territorio e ci permetterà di andare incontro alle esigenze dei cittadini di Genzano.

Questa volta la mia partecipazione, alle elezioni comunali come Candidato Sindaco, sarà mossa da un primario obiettivo: costruire un dialogo permanente con le istanze periferiche (Landi, Montecagnoletto, Muti, Colli di Cicerone). Soltanto con progetti credibili, capaci di suscitare una mobilitazione non estemporanea si possono costruire legami sociali duraturi. Inoltre sono convinto che una buona amministrazione, ha bisogno di convincere e di coinvolgere, di interessare ed emozionare, ha bisogno di passione – conclude Flavio Gabbarini -.

