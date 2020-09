M5S. Di Maio, il Movimento ha bisogno di una leadership forte

AgenPress – “Il movimento non si può permettere defaillances perché di fronte al fatto che stiamo governando la settima potenza mondiale bisogna essere forti e quindi tutti i momenti di discussione reali e non solo digitali sono ben accetti. Ovviamente bisogna chiederlo al reggente del movimento”.

Lo ha dichiarato a Martina Franca (Taranto) il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Spero il prima possibile che si possa convocare un’assemblea di tutti gli iscritti, anche perchè, come ho detto in questi giorni, il movimento ha bisogno di una leadership forte, non ho detto leader, il che significa una struttura organizzativa che sia in grado di rispondere alle esigenze dei territori e delle istituzioni centrali”.

“Io credo che in questo momento il movimento abbia come reggente Vito Crimi che sta facendo tutto quello che può, è chiaro ed evidente che il movimento il prima possibile deve darsi regole chiare, una forza, una organizzazione sul territorio molto più forte e deve guardare a una leadership collegiale o non collegiale, ma eletta, legittimata e solida, perché dobbiamo governare la settima potenza mondiale”.