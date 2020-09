Regionali. Bergamini (FI), Cdx trazione salviniana o meloniana non va, ma manca FI

AgenPress – “Alla fine non ha vinto nessuno. Il centrodestra non è riuscito a ottenere le vittorie importanti, Puglia e Toscana. ll M5stelle porta a casa un pessimo risultato, ma scatena le fanfare per il referendum”, commenta così Deborah Bergamini dalle colonne del Riformista il risultato del voto regionale.

“Il PD – prosegue la deputata di Forza Italia e condirettrice del quotidiano – perde identità pur di tenere in piedi l’attuale compagine del governo”, e azzardando qualche previsione dice: “I grillini pretenderanno di dettare l’agenda. Ma da soli non ce la faranno perché hanno perso metà dell’elettorato. Il referendum è il loro canto del cigno”. “Da questa parte – conclude poi – si faticherà a prendere atto che un centrodestra a trazione salvinista o meloniana non ce la fa a sfondare. Siamo noi che manchiamo: i moderati. Serve una forza moderata, liberale e popolare. Forza Italia (e il centrodestra) non hanno futuro se non giocano questa partita”.