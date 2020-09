Coronavirus: in Lombardia 201 nuovi contagi

AgenPress. Sono 201 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 22 ‘debolmente positivi’ e 6 a seguito di test sierologico) mentre sono 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale, dall’inizio dell’epidemia di 16.955 morti.

I tamponi effettuati sono 18.804, per un totale complessivo di 2.108.944. Quanto ai pazienti guariti/dimessi sono 80.712 (+236), di cui 1.491 dimessi e 79.221 guariti. Quelli ricoverati in terapia intensiva sono invece 34 (+1) mentre i calano i ricoverati non in terapia intensiva: sono 306 (-9).