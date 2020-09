In Sicilia obbligo di mascherine in strada

AgenPress. In Sicilia, almeno fino al 30 ottobre, diventa obbligatorio usare le mascherine in strada. Sono le nuove regole nell’ultima ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci per scongiurare l’aumento dei contagi.

L’uso della mascherina è per tutti i cittadini al di sopra dei 6 anni: per questo occorre tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.