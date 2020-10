Usa. Biden attacca Trump, sostenga uso mascherine. Per il virus 205mila morti

AgenPress – “Negli Stati Uniti ci sono stati 205 mila morti per la pandemia, il presidente lo ricordi”. Così Joe Biden, in campagna elettorale in Florida, ha replicato al messaggio rassicurante dato da Donald Trump prima di uscire dall’ospedale militare in cui era ricoverato per il coronavirus. “Non abbiate paura del Covid”, aveva twittato il presidente, dicendo di sentirsi piu’ forte di 20 anni fa”.

Trump “ascolti gli scienziati. Sostenga l’uso delle mascherine, e sostenga l’ordine di indossarle in tutto il Paese”, ha twittato. “Il presidente Trump lancia messaggi rassicuranti sul coronavirus. Lo dica alle famiglie dei 205 mila americani che a causa del Covid hanno perso la vita”.