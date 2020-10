Lettera del Premier Conte a congresso Fondazione DC “Impegno cattolici in politica fondamentale”

“Il ruolo e l’impegno dei cattolici italiani in politica risultano essere fondamentali per limitare le disuguaglianze e garantire alle nuove generazioni di poter vivere in una società più equa, più sostenibile, più inclusiva”

AgenPress. “Gentile onorevole, caro Gianfranco, apprendo dell’intenso programma previsto nelle giornate del 9, 10 e 11 prossimi a Saint Vincent, in occasione del Congresso “Laudato sì: la politica cristiana dal bianco al verde”, organizzato a cura della Fondazione Fiorentino Sullo e La ringrazio del cortese invito.

Nell’impossibilità d’intervenire a causa di impegni istituzionali desidero esprimerLe il mio più vivo interesse verso i temi trattati e il mio apprezzamento per l’iniziativa. Il dibattito, che prende avvio dalla seconda enciclica del Papa, la “Laudato sì” del 2015, affronta temi di assoluto rilievo, quali la tutela dell’ambiente. Viene posto l’accento sulla necessità che l’economia mondiale coniughi l’adeguato utilizzo di risorse naturali con la legittima domanda di lavoro e di crescita dei Paesi più poveri. In questa prospettiva,l’occasione mi è gradita per porgere a Lei e a tutti i partecipanti il mio saluto e l’augurio di buon lavoro”

E’ quanto afferma il premier Giuseppe Conte in una lettera inviata al Congresso di Saint Vincent “Laudato sì: la politica cristiana dal bianco al verde”, organizzato dalla fondazione Dc dell’ex ministro Gianfranco Rotondi.

C