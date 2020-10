Santanchè (FDI): Conte&Co e i suoi dpcm inutili. Restrizioni ridicole e senza senso

AgenPress. “Le misure che sono state prese da questa maggioranza per combattere l’aumento dei contagi sono ridicole, i fatidici dpcm del nostro premier non sono buoni neanche come carta riciclata. Vorrei capire se secondo Conte&Co se il Covid ha un orario?

Perchè solo così sarebbero giustificate le nuove restrizioni che questo Governo ha imposto per il contenimento dei contagi, anche se c’è poco da meravigliarsi, durante questa pandemia hanno dato il meglio del peggio di loro. Rischiamo dopo essere stati tanto elogiati dall’OMS di diventare la barzelletta del mondo.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).