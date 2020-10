Coronavirus: 17.012 nuovi casi, 141 decessi e 124.686 tamponi

AgenPress. Oggi ci sono stati 17.012 nuovi casi di contagio da Coronavirus, 141 decessi e 124.686 tamponi.

Ieri si erano verificati 21.273 nuovi casi e 128 vittime con 161.880 tamponi.

Sono 3.570 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia con 21.324 tamponi (quasi 14mila in meno di ieri) e 17 i nuovi morti per un totale di 12.252 dallo scorso febbraio.

Nel Lazio “su circa 19 mila tamponi si registrano 1.698 casi positivi.

In Campania oggi i nuovi positivi sono 1.981, di questi 146 sono sintomatici e 1.832 sono asintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 11.569.

Sono i dati del Ministero della Salute sull’andamento del contagio di Coronavirus in Italia.