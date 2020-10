Coronavirus, Pastorino (Leu): Tassare giganti del web, in question time disponibilità del governo

AgenPress. “Colgo l’apertura positiva, nel question time in commissione Finanze alla Camera, da parte del sottosegretario all’Economia Villarosa sull’introduzione di una tassa di scopo ai colossi della web. Il governo ha dato la sostanziale disponibilità ad approfondire la questione del web tax.

È un buon punto di partenza, certo. Ma ora è necessario trovare un maggiore coraggio e introdurre una tassa di scopo per le Web Soft Companies, accelerando al di là di quel che avviene sul piano internazionale. E in tal senso la contrarietà degli Stati Uniti non può giustificare la timidezza sul tema”.

Lo dichiara Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“La misura – aggiunge Pastorino – è utile a reperire le risorse economiche a garantire il sostegno alle piccole e medie imprese in difficoltà, e alle attività che risentono della concorrenza di giganti come Amazon. Società oggi avvantaggiate dalle misure di restrizione previste per arginare l’epidemia di Covid. La Spagna ha introdotto misure importanti sulla redistribuzione delle ricchezze.

Nella Legge di Bilancio il governo di Madrid ha aumentato la tassazione per i redditi più alti. Una visione giusta. In Italia si può, e anzi si deve fare un’operazione concentrata soprattutto sulle multinazionali che operano online. Il mondo sta cambiando, come dimostrano le nuove modalità di acquisto, e la politica deve essere al passo di questi cambiamenti. Il governo deve cogliere l’occasione”.