Legge elettorale, De Poli (Udc): “In Senato rilanciamo le preferenze, centrodestra saprà trovare sintesi”

AgenPress. “Sulle preferenze l’Udc non arretra. In Senato presenteremo una proposta migliorata rispetto a quella discussa alla Camera, con un obiettivo molto chiaro: restituire finalmente ai cittadini il diritto di scegliere direttamente chi li rappresenta in Parlamento”. Lo dichiara il segretario nazionale Udc Antonio De Poli.

“Per noi è una battaglia storica di democrazia e partecipazione. Una buona legge elettorale deve garantire governabilità e stabilità, ma anche rafforzare il rapporto tra elettori, rappresentanti e territori. Siamo certi che in Senato il centrodestra, unito, saprà trovare la sintesi giusta e sostenere compattamente una proposta che restituisce centralità alla scelta dei cittadini”, conclude De Poli.