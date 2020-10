Vignetta contro Erdogan. Procura Ankara avvia procedura giudiziaria contro Charlie Hebdo

AgenPress – “Non puoi ingannare nessuno nascondendoti dietro la libertà di opinione! Condanno l’immorale pubblicazione dell’imperdonabile strofa francese sul nostro presidente “, ha scritto su Twitter il vicepresidente turco Fuat Oktay.

“Le cosiddette caricature sono ripugnanti e sono prive di un vero senso di umana decenza. È chiaramente il prodotto di un ambiente culturale xenofobo, islamofobo e intollerante che la leadership francese sembra desiderare per il loro paese”.



Anche Omer Celik, il portavoce del Partito turco per la giustizia e lo sviluppo (AK), si è rivolto a Twitter per condannare Charlie Hebdo.

Accusando la rivista di trasformarsi in un “centro di produzione di odio”, Celik ha detto: “Condanniamo fermamente le loro pubblicazioni immorali sul nostro presidente”.

“Questa concezione della pubblicazione non è libertà di pensiero, ma ostilità alla fede. Questa mentalità ha raggiunto un punto disgustoso “, ha aggiunto.

All’inizio di questo mese, il presidente Emmanuel Macron ha accusato i musulmani francesi di “separatismo” e ha descritto l’Islam come “una religione in crisi in tutto il mondo”.

La procura generale di Ankara ha aperto una procedura giudiziaria mettendo sotto inchiesta la rivista satirica francese, mentre la presidenza di Ankara ha fatto sapere che intende intraprendere “le necessarie azioni giudiziarie e diplomatiche” contro la vignetta. Ieri, l’avvocato di Erdogan aveva già presentato una denuncia presso la stessa procura della capitale turca contro il leader dell’estrema destra olandese Geert Wilders per un’altra sua caricatura, diffusa su Twitter.