Coronavirus. Puglia. Emiliano chiude le scuole. Lopalco, “hanno ruolo nella diffusione”

AgenPress – Da domani, proprio per decisione dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità della Regione Puglia e del governatore Michele Emiliano, tutte le scuole dell’obbligo saranno chiuse e le lezioni si terranno solo con didattica a distanza, fatte eccezioni per le scuole dell’infanzia e lo svolgimento dei laboratori.

“Quando una classe è coinvolta, anche per un solo positivo tutta la classe con l’insegnante deve andare a casa. Si attiva un lavoro incredibile da parte dei servizi territoriali. Bisogna fare il tampone, fare i provvedimenti di isolamento, fare sorveglianza, poi rifare i tamponi per il rientro. Se si moltiplica tutto questo per 286 scuole questo è un lavoro enorme che va a finire sui dipartimenti di prevenzione”.

Secondo Lopalco non si può dire “che le classi siano fonte di contagio principale, però la scuola gioca un ruolo nella trasmissione” del virus. Se i bambini si contagiano in classe o fuori – ha detto – dal punto di vista epidemiologico conta poco. Quel che conta” è la diffusione del virus e il peso che riversa sulle strutture sanitarie, sui dipartimenti di prevenzione.

“Scuole chiuse è una scelta impopolare ma necessaria. Anche se avessimo avuto dei trasporti perfetti, non so se non avremmo avuto dei casi delle scuole. Sette mesi di tempo non sono abbastanza per organizzare il trasporto pubblico. È impossibile. Non c’è una regione in Italia che ci sia riuscita ad organizzarlo”.

“Vedremo a cosa servirà la decisione” presa dalla Francia ma “se da epidemiologo avessi potuto consigliare Macron gli avrei consigliato di chiudere le scuole”.