L’ opinione di Roberto Napoletano. Gualtieri perde la stima

Il Ministro dell'Economia non vuole guardare in faccia la realtà

La verità è che la stima del ministro Gualtieri per quest’anno e per l’anno a venire non tiene conto che dopo il rimbalzo del terzo trimestre non ce ne è un quarto a seguire molto buono come auspicato, ma presumibilmente terribile. È evidente che tutti i numeri che ignorano lo scenario avverso globale e nazionale, che è diventato realtà, e riguardano deficit e debito sono da considerarsi numeri di fantasia. Il meno 9% di Pil del 2020 ce lo possiamo sognare

AgenPress. Siamo in difficoltà perché dobbiamo dire cose spiacevoli di una persona che non riconosciamo più. Abbiamo conosciuto e apprezzato un uomo prudente che ha fatto un ottimo lavoro in Europa e ci ritroviamo oggi con un ministro dell’Economia che non vuole guardare in faccia la realtà.

Siamo preoccupati perché a questo punto non si può più nemmeno invocare l’assistenza di qualcuno che capisce di numeri. Ricordate l’aforisma romano? “Fatte vedè… ma da uno bravo però”.

