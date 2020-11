Usa 2020. Trump avanti di 7 punti su Biden in Iowa. Testa a testa in Arizona e North Carolina

AgenPress – Donald Trump è in vantaggio di sette punti su Joe Biden in Iowa. Lo riporta un sondaggio del The Des Moines Register, secondo cui il presidente uscente ha il 48% delle preferenze contro il 41% del candidato democratico, mentre a settembre i due sfidanti erano testa a testa. Intanto, secondo una rilevazione della Cnn, l’ex vicepresidente di Obama è avanti in Michigan e Wisconsin, due dei cosiddetti swing states, gli Stati in bilico che storicamente non sono né democratici né repubblicani.

Sempre secondo la Cnn, in Wisconsin Biden ha il 52% dei consensi a fronte del 44% di Trump, mentre in Michigan Biden ha il 53% e Trump il 41%. È invece testa a testa in Arizona e North Carolina, anche questi swing states: in Arizona l’ex vicepresidente ha il 50% delle preferenze contro il 46% del tycoon, un vantaggio nel margine di errore della rilevazione, mentre in North Carolina il candidato democratico ha un vantaggio di cinque punti, appena superiore al margine di errore della rilevazione.