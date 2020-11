Non erogavano “Bonus Renzi” di 5mila dipendenti: denunciati ex rappresentati legali della Manitalidea

AgenPress – La Guardia di Finanza ha sequestrato beni e conti correnti per 29 milioni di euro nei confronti degli ex rappresentanti legali di ManitalIdea Spa, società di Ivrea leader nella consulenza gestionale con 5mila dipendenti. Denunciati gli ex rappresentanti legali della società per i reati tributari di omesso versamento di ritenute e indebita compensazione. Tra le contestazioni l’inesistente erogazione degli 80 euro mensili del “Bonus Renzi”.

Oltre all’inesistente erogazione degli 80 euro mensili del cosiddetto Bonus Renzi nella busta paga dei dipendenti, secondo la guardia di finanza tra il 2016 e il 2019 sarebbero stati omessi per oltre 25 milioni di euro i versamenti dovuti al fisco per le ritenute d’imposta operate dall’impresa sugli stipendi dei dipendenti e sui compensi dei professionisti.

Per abbattere quanto dovuto all’erario, sarebbero anche stati utilizzati crediti d’imposta inesistenti per oltre 4 milioni di euro destinati ad attività di ricerca e sviluppo non certificate. Sono stati sequestrati una cinquantina di conti correnti e rapporti finanziari, anche all’estero, sette immobili nelle province di Torino, Napoli e Latina, quote di tre società nelle province di Torino e Roma e cinque motociclette supersportive di valore.