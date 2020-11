Bankitalia: crescono aziende con rating legalità, oltre 9000

AgenPress – Nel 2019 le imprese titolari di rating di legalità e finanziate presso il sistema bancario sono state 9.099, in netto aumento rispetto al biennio precedente (6.975 nel 2018 e 4.400 nel 2017).

Lo comunica Bankitalia. Anche la percentuale di imprese beneficiate dal rating di legalità è cresciuta significativamente, raggiungendo quasi il 58 per cento delle imprese affidate (48 per cento nel 2018, 40 nel 2017).

I benefici riconosciuti alle imprese si sono concretizzati principalmente nella riduzione dei

tempi di istruttoria e nell’applicazione di migliori condizioni economiche in occasione della

concessione o della rinegoziazione del finanziamento.

Circa 3.800 imprese, pari al 42 per cento delle imprese affidate, non hanno ottenuto benefici dal rating: in 2.345 casi il possesso del titolo non è stato dichiarato dalle imprese in fase di istruttoria del finanziamento; in 1.377 casi il rating di legalità non ha apportato informazioni utili ai fini dell’istruttoria.

Infine, 229 imprese titolari di rating di legalità non sono state finanziate; nella maggioranza

dei casi le istanze di finanziamento o di revisione delle condizioni non sono state accolte per

l’insufficiente merito creditizio dell’impresa.