Sen. Fiammetta Modena (FI): “Bonafede chieda scusa a Bassolino, il fallimento della giustizia e sotto gli occhi di tutti”

AgenPress. “Leggo della grande serenità di Antonio Bassolino dopo la diciannovesima sentenza di assoluzione – afferma la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, membro della commissione giustizia – non posso che felicitarmi con lui e con la sua famiglia anche se mi chiedo chi pagherà mai questi anni di lunghe e pesanti indagini e vicende giudiziarie.

Questo e il segnale amaro che lascia ogni vittoria giudiziaria – aggiunge l’esponente forzista – dietro ogni inchiesta della magistratura il più delle volte ci sono innocenti che però pagano un prezzo altissimo.

Non ci sarà nessuna assoluzione di sostanza che potrà mai colmare il vuoto e il senso di solitudine che un uomo pubblico come Bassolino ha sopportato sulla sua pelle ecco perché insisto con il rivendicare una riforma sostanziale della giustizia che parta dalla separazione delle carriere dei magistrati e arrivi a livelli di equilibrio e di rispetto dei diritti umani che oggi non esistono.

Che direbbe oggi il ministro della Giustizia Bonafede se fosse nei panni dell’ ex sindaco di Napoli? Gli chieda almeno scusa a nome del Paese, conclude Modena.”