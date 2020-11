Manovra, Baldassarre (Lega): persino Ue esprime perplessità su manovra, Governo inadeguato

AgenPress. “Persino la Ue esprime perplessità sull’operato del Governo Conte, che si dimostra sempre più inadeguato a dare risposte concrete e ad affrontare la crisi: la manovra è debole, mentre non mancano misure discutibili come Plastic Tax, rifinanziamento del reddito di cittadinanza o fondo da 4,24 miliardi di euro per un Green New Deal italiano, ci sono solo 500 milioni per le politiche attive del lavoro. Dove sono i soldi per aiutare le imprese che rischiano la chiusura? Dove il taglio delle tasse?

Questa è la dimostrazione che la politica della furbizia non paga. Il gioco delle tre carte prima o poi viene scoperto. Il fumo negli occhi agli italiani, sul libro dei sogni della manovra, e il fumo negli occhi a Bruxelles, prima o poi, si sarebbe diradato ed è venuta fuori la verità. Il governo giallorosso è inadeguato a gestire la crisi economica e la pandemia.”

Sono le parole di Simona Baldassarre, Eurodeputato della Lega.