Covid. Oms “farà di tutto” per scoprire l’origine del virus

AgenPress – L’Oms “farà di tutto” per scoprire l’origine del virus. Lo ha sottolineato l’organizzazione nel consueto briefing a Ginevra.

“Dobbiamo sapere l’origine del virus perché ci può aiutare a prevenire futuri focolai e facciamo tutto” per arrivare a questo risultato, ha sottolineato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, invitando a “non fare confusione e non politicizzare” la questione dell’origine del coronavirus. “E’ un problema tecnico”, ha detto, anche se “alcuni lo stanno politicizzando: vi prego di non farlo, noi stiamo facendo tutto il possibile basandoci sulla scienza”.