Austria. Si potrà sciare fino al 24 dicembre. Kurz: “la pandemia non è passata”

AgenPress – In Austria il 24 dicembre riapriranno gli impianti da sci, ma solo per i residenti, mentre gli alberghi resteranno chiusi fino al 6 gennaio. Lo ha annunciato il governo in una conferenza stampa. Dopo il lockdown totale lunedì riapriranno le scuole d’obbligo, come anche l’ultimo anno delle superiori. Riaprono anche i negozi, mentre alle ore 20 scatterà il coprifuoco fino alle ore 6 del mattino. Per le feste di Natale è stato fissato un tetto massimo di dieci commensali.

Lunedì riapriranno i musei e le biblioteche, come anche i parrucchieri. Resta invece in vigore lo stop ai tradizionali mercatini di Natale, con un divieto di vendita d’asporto di vin brulé e altre bevande alcoliche. Secondo il cancelliere Sebastian Kurz, il lockdown totale, durato poco più di due settimane, ha portato a un abbassamento della curva di contagi dal 600 casi in 7 giorni su 100.000 abitanti a 250. “La pandemia non è passata”.