Corea Nord. Sorella di Kim Jong-un contro ministra sudcoreana. “Pagherà a caro prezzo”

AgenPress – Kim Yo-jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha sferrato un durissimo attacco alla ministra degli Esteri sudcoreana Kang Kyung-wha presa di mira per alcune recenti osservazioni sulle misure anti Covid adottate dal Nord, assicurando che “pagherà a caro prezzo” e avvertendo che le ‘congelate’ relazioni intercoreane potrebbero peggiorare.

La scorsa settimana, Kang ha affermato in un forum in Bahrain che Pyongyang non ha risposto alle richieste di Seul sul fronte della cooperazione transfrontaliera antivirus, definendo poco credibile l’affermazione che il Nord sia ‘Covid free’. “Si può vedere dalle osservazioni sconsiderate, fatte da lei senza alcuna considerazione delle conseguenze, che è troppo ansiosa di raffreddare ulteriormente i rapporti già gelidi tra le due Coree”, ha tuonato Kim, tornando a parlare in prima persona con una dichiarazione rilanciata dalla Kcna, a conferma dell’accresciuto peso accordatole dal fratello nelle questioni statali.

“Non dimenticheremo mai le sue parole e potrebbe dover pagare un caro prezzo”, ha aggiunto. La Corea del Nord ha affermato più volte di essere priva di casi di Covid-19, con misure draconiane varate a inizio anno come la chiusura delle frontiere e la quarantena estesa fino a un mese. Pyongyang ha rifiutato aiuti esterno, tranne quelli in arrivo dalla Cina, come i kit dei test e altro materiale protettivo, mentre le dichiarazioni della giovane Kim potrebbe riflettere la scelta del Nord di portare avanti gli sforzi antivirus in via autonoma.

Eppure, la scorsa settimana, i media statali hanno affermato che Pyongyang è stata posta al livello più alto d’allerta contro il coronavirus, sospendendo il funzionamento delle strutture pubbliche, come i ristoranti, e limitando la circolazione delle persone nella capitale. I servizi segreti del Sud hanno anche definito Kim Jong-un come particolarmente ansioso e stressato per la situazione.

La chiusura del confine del Nord con la Cina, il suo principale partner commerciale, sta distruggendo la sua già fragile economia. Il Nord ha ammesso di dover affrontare “crisi multiple” a causa della pandemia, un’ondata di disastri naturali la scorsa estate e le persistenti sanzioni guidate dagli Stati Uniti imposte sul suo programma nucleare. Gli esperti hanno affermato che una grave epidemia nella Corea del Nord potrebbe causare un disastro umanitario a causa del suo fragile sistema sanitario.