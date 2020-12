Meloni: “Le famiglie italiane sono in gravissima difficoltà. Cosa aspettano Conte e Gualtieri a intervenire?”

AgenPress. Le famiglie italiane sono in gravissima difficoltà: Fratelli d’Italia lancia l’allarme da tempo e oggi lo conferma anche un report della Consob.

Circa il 30% degli intervistati dichiara di non essere in grado di fronteggiare una spesa inattesa di mille euro e poco più del 30% dichiara di aver visto il proprio reddito ridursi nell’ultimo anno.

Il 47% dice di aver contratto un debito, prevalentemente con istituzioni finanziarie, riferibile a un mutuo nel 24% dei casi e a un prestito per coprire spese correnti nel restante 22% dei casi.

Dati preoccupanti che parlano da soli e che smascherano il clamoroso fallimento della sinistra Pd-M5S al Governo della Nazione, che ha dilapidato 100 miliardi in mille rivoli e bonus e non ha fatto niente di concreto per sostenere famiglie e imprese. Bisogna fare presto: cosa aspettano Conte e Gualtieri a intervenire?

Lo dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.